中職樂天桃猿啦啦隊人氣女神林襄，擁有甜美外型和火辣身材，IG多達136萬人追蹤，不過近來被媒體直擊在路上抽菸，清新甜美形象瞬間崩壞，她也透過經紀人致歉，承認做了不好示範，未來會努力戒菸，對此，網紅鄧佳華也發表看法。

林襄在路上抽菸被拍，老菸槍模樣與甜美啦啦隊女神形象相差甚遠，引發軒然大波，對此，自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華則表示：「菸 ，我是不抽的，不僅會破壞膠原蛋白，也會影響形象，我每天補充蛋白質高蛋白的人，很多人稱呼我為營養教父」，明顯又在蹭一波熱度。

鄧佳華蹭熱度的發文，立刻慘遭網友嗆爆：「不就只是沒錢抽而已，講得好像很了不起笑死」、「到底為什麼每天廢文一堆，誰管你是不是沒營養教父」、「我就想問你。我的拳頭營養嗎」、「你不能抽菸是因為你還沒點火前，菸先被咬斷了」、「難怪會暴牙成那樣」、「說不定你抽煙還比較不會這麼像小屁孩」，不過鄧佳華倒是罕見未留言反擊。

林襄走紅後，先是被網友挖出早期舊照，質疑身材和臉蛋皆有進廠維修過，甚至連昔日私密片及上空露點照都在網路瘋傳，加上失言風波被嗆表裡不一，可以說是是非不斷，讓她在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」

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