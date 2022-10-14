來台參與國慶大典演出的日本京都橘高校吹奏樂部，訪台期間嚐遍文化總會準備的台灣美食，光是珍珠奶茶就有5大品牌任選，其中圓山大飯店的珍奶曾被評比「全台第一」，一杯售價逾200元，堪稱「珍奶界勞斯萊斯」。

文化總會為了讓橘高校同學有賓至如歸感，在迎賓菜單上費盡心思，除了請圓山、凱撒飯店準備傳統台式料理，小吃級的割包、小籠包、古早味蛋糕、鳳梨酥等也沒少，加上日本人來台必喝的珍奶，端出5大品牌供同學們選擇，最頂級的，就屬圓山大飯店珍奶。

《珍奶評鑑bubble rater》曾評比，圓山大飯店的珍珠奶茶，以台東初鹿鮮奶搭配木柵貓空5號紅茶，再加上新竹寶山黑糖熬煮的珍珠，甜而不膩，甚至為了保持彈性，每3小時就換一批珍珠，確保珍奶品質。

且圓山的珍奶一開始並沒有對外銷售，而是專為住宿房客準備，沒想到因為太好喝，許多人慕名而來，連登山客都會跑來飯店大廳買一杯，打出口碑後，成為紅豆鬆糕以外的另一招牌。