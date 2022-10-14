韓劇女王孔曉振終於嫁了！近日她在IG宣布與小10歲歌手男友Kevin Oh 的喜訊，兩人緊握的雙手佩戴了同款伯爵（PIAGET）Polo系列藍色與綠色對表與婚戒，以及她脫下球鞋換上婚紗的照片，一句「my one and only…i’m ready!」，洋溢幸福的粉紅泡泡。

孔曉振結婚了，對象是小10歲的歌手男友Kevin Oh，與她的愛情劇一般激勵人心。（擷自IG）

孔曉振的新婚老公Kevin Oh，是高顏值小鮮肉。（擷自IG）

常在戲劇中飾演克服萬難、終於追尋真愛的孔曉振，現實中也是如此，42歲的她雖已過了適婚年齡，仍對愛情抱持樂觀、勇於追愛，與小10歲的男友Kevin Oh走進結婚禮堂，就像她的愛情劇撫慰孤單女子的寂寞芳心一般，對無數熟齡單身女子也是一大激勵。

孔曉振和歌手Kevin Oh配戴伯爵經典POSSESSION對戒，是今年最新款的POSSESSION Capsule系列，宮廷式雕刻飾紋款式，展現兩人對於愛情的互許，象徵了經典與永恆。兩人佩戴伯爵Polo系列腕表，分別是孔雀綠表盤和藍色表盤的日期顯示腕表。

伯爵Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，7萬8000元。（PIAGET提供）

伯爵Possession系列宮廷式雕刻飾紋玫瑰金鑲鑽戒指，6萬9000元。（PIAGET提供）

伯爵Polo系列18K玫瑰金藍色表盤日期顯示腕表，42萬元。（PIAGET提供）