馬斯克旗下的SpaceX表示，它無法再免費支付烏克蘭關鍵的星鏈（Starlink）衛星網路服務，並要求五角大廈接手，據相關報導稱，星鏈是戰場上單位進行通信的主要方式。

據CNN 13日報導「自從他們去年春天首次抵達烏克蘭以來，馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX製造的星鏈衛星網際網路一直是烏克蘭軍方的重要通信來源，即使行動網路基地台和網路設施在與俄羅斯的戰爭中被摧毀，烏克蘭軍也可以繼續戰鬥並保持通訊連接。

截至目前為止，馬斯克大約捐贈了20000個星鏈衛星網路接受設備給烏克蘭，馬斯克週五在推特上表示，」目前相關的運營已花費SpaceX 8000萬美元（近24億新台幣），預計到今年年底將超過1億美元（新30億新台幣）。 但這些慈善捐助可能即將結束，因為SpaceX警告五角大廈，除非美國軍方每個月投入數千萬美元，否則該企業將會停止免費為烏克蘭提供服務。

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

CNN 獲得的文件顯示，上個月馬斯克的 SpaceX 致函五角大廈，稱其無法再繼續為烏克蘭星鏈服務提供資金。這封信還要求五角大樓接管烏克蘭政府和軍方使用 Starlink 的資金，SpaceX 稱今年剩餘時間將耗資超過 1.2 億美元（近36億新台幣），未來 12 個月可能耗資近4億美元（近新台幣120億）。

Starlink data usage growth in Ukraine pic.twitter.com/c4IWNwKwLR — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2022

SpaceX的政府銷售主管在9月致美國防部的信中寫道：「我們無法進一步向烏克蘭捐贈終端機，或無限期地為現有終端機提供資金，」

在 SpaceX 發送給美國防部並被CNN所看到的文件中，有一個此前未曾報導過的直接請求，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）將軍在 7 月向馬斯克提出的，要求再增加近8000 個星鏈終端機。

一名為SpaceX工作的外部顧問表示：「SpaceX 在這裡面臨著極其艱難的決定。我認為他們（SpaceX）沒有經濟能力按照扎盧茲尼將軍的要求提供任何額外的終端機或服務。」這些以前沒有報導過的文件提供了SpaceX自己在星鏈內部數據的細節資料，詳細說明了與烏克蘭數千個終端相關的成本和付款。他們還為幕後談判提供了新的線索，這些談判為烏克蘭提供了數百萬美元的通信硬件和服務，而基輔付出的成本很低。

最近有報導稱，隨著烏克蘭軍隊試圖重新奪回俄羅斯在該國東部和南部地區佔領的土地，目前出現了廣泛的星鏈網路中斷。而熟悉現地斷網情況的消息人士稱，這突然影響了整個前線，就像9月30日一樣。「這影響了烏克蘭人為越過前線所做的一切努力。」一位不願透露姓名的熟悉停電情況的人士說討論敏感話題。 「星鏈是戰場上單位進行通信的主要方式。」