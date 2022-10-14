小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸供應鏈人士13日向本報表示，美系設備大廠已聽到相關風聲，台積電南京廠會對部分先進封裝設備進行砍單，這些設備主要涉及28奈米至16奈米，用於AI晶片甚至HPC（高效能運算）晶片。

知情人士透露，在確認台積電南京廠獲得豁免前，美系設備廠評估台積電南京廠的多數產品不涉及禁令範圍，應可以維持供應，只是該廠未來若要持續擴產與升級，就顯得不太現實。

【1】南京廠擴產生變 傳砍設備訂單

美國給予台積電豁免權，但在僅一年的豁免期限與未來不確定性之下，台積電南京廠的擴產計畫恐怕生變。供應鏈人士透露，對於AI和高效能運算晶片預約的美系設備，台積電南京廠將有砍單動作。

【2】今年賣房子逾9成賺錢 有人轉手這兩區獲利千萬

實價登錄上路滿十年，據樂居網調查，包括新竹在內的七都，十年來有轉手記錄的交易約23萬筆，其中83％的交易有賺到錢，僅以今年來看，賺錢比率進一步提升至96％、平均每件獲利250萬元，其中新竹關埔、竹北台科大兩大重劃區，平均每件交易轉手獲利均逾千萬元，最為驚人。

【3】怒懟前長官 溫和的財長「心寒」了

台北市長柯文哲日前批評財政部，帶頭地方政府破壞財政紀律，對此，一向好脾氣的財長蘇建榮罕見動怒，連兩次以「心寒」二字，描述他對「前長官」的感想。

【4】美財長葉倫：將減少對台灣半導體依賴

美國財政部長葉倫於當地時間12日表示，美國正努力強化供應鏈，降低美企對台灣半導體和其他技術的「極度依賴」，同時還要防範中國、俄羅斯及其他國家的「地緣政治脅迫」。

【5】Fed會議紀錄 暗示12月升息放緩

美國聯準會（Fed）12日公布9月20～21日貨幣政策會議紀錄顯示，Fed官員憂通膨居高不下，強調必須將利率升至限制性水位並維持一段時間。但會中官員暗示經濟前景不明下，放慢升息步調以降低對經濟的風險也很重要，12月升幅料放緩，可能於明年2、3月結束升息。