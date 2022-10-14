南投縣養雞協會15日提供茶葉蛋、炸雞等料理免費吃，還有優惠商品可選購。（楊靜茹攝）

埔里鎮長廖志城及多名南投縣議員一起推廣國產雞肉。（楊靜茹攝）

師傅表演用一隻剪刀肢解桶仔雞。（楊靜茹攝）

南投雞協理事長馬東生（左起）、常務監事黃錫昆等人推廣國產雞，15日在埔里鎮仁愛公園辦促銷品嚐大會。（楊靜茹攝）

南投縣養雞協會為了推廣優質國產土雞，15日將在埔里鎮仁愛公園舉辦促銷品嚐大會，除了茶葉蛋、炸雞等料理供品嚐，還有每隻全雞以近半價、300元優惠做促銷。埔里鎮長廖志城說，雞肉蛋白質豐富，且易消化、易吸收，秋天很適合燉雞湯進補，萬一搶不到土雞不要緊，還有其他優惠商品供選購。

南投縣養雞協會在農委會、南投縣政府、中華民國養雞協會等單位指導下，每年都會舉辦優惠促銷及品嘗活動，推銷價廉物美的土雞回饋消費者，今年恰逢中華民國養雞協會創立60年，15日上午10時在仁愛公園擴大舉辦促銷品嚐大會，安排舞蹈、小提琴演出，還準備有獎徵答等精彩活動共享喜悅。

南投雞協理事長馬東生、常務監事黃錫昆表示，當天現場販售的土雞都是會員所飼養，每隻重約2.5公斤、4斤多的熟齡土雞，口感也比進口雞肉還要好吃，並且經過合法屠宰場屠宰及國家派駐的屠檢獸醫師檢驗合格，品質絕對安全有保障。

馬東生說，傳統市場販售的土雞，每隻要價約500元，活動當天限量土雞每隻只要300元，另外還有生鮮雞蛋、雞肉鬆等產品促銷展售，每年總是吸引大批民眾排墮搶購，呼籲鄉親提早來現場採購，以免鎩羽而歸。

廖志城表示，活動現場備有茶葉蛋、炸雞翅、炸雞腿、麥克雞塊、雞湯、桶仔雞等料理供品嘗，雞蛋、雞肉易消化、易吸收，都是相當好的蛋白質，歡迎民眾多多購買國產的優質雞肉、雞蛋。