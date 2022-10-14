群創(3481)AI藥妝科技店獲選為工業局2022亮點成果，群創光電總經理楊柱祥表示，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，我們鎖定中高價位、高知識產品的藥妝店，機場免稅店精品店等市場，特別是高齡化、少子化的日本市場，偏愛高品質解決方案，複製台灣場域成功經驗，協助場域主精準行銷。

調研機構GII(Global Information, Inc.)預測，導入5G及AIoT是零售業需要正面以對的議題，全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1,343億4,790萬美元，2021-2028年複合成長率為27.7%。

台灣連鎖藥妝約1300家，其中雙北高達60%，從處方調劑、用藥諮詢至保健百貨一站式購足，搶攻千億藥妝市場，競爭激烈；日藥本舖9月初導入「AI藥師」解決方案，精準行銷增加3成成交率，群創光電「AI藥師」聰明UI介面，消費者不但長知識，互動沉浸式選購滿足消費者自主選購成就感。

群創光電總經理楊柱祥指出，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，在藥妝通路是「AI藥師」，在機場免稅店是「AI櫃姐」，透過物聯網技術，創造場域互動應用情境，我們鎖定中高價位、高知識產品的藥妝店，機場免稅店精品店等市場，特別是高齡化、少子化的日本市場，偏愛高品質解決方案，複製台灣場域成功經驗，拚國際輸出，協助場域主精準行銷。

AI藥師搭配魔法貨架，消費者輪廓與動態購買路徑一目了然，提供販促人員及時更新檯帳，不僅省下更換價格卡作業， 更帶來虛實融合銷售(Online Merge Offline)，提升提袋率。