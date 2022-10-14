櫃檯買賣中心通過中國信託證券投資信託公司申請以「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」(IX0177)發行ETF之指數資格審查一案。

以歷史資料回測觀察指數的表現，「上櫃ESG 30指數」的指數最近三年總報酬高達115.41% (自108年1月3日至111年8月31日止)，優於同期間上櫃及上市大盤指數，櫃買中心長期耕耘開創永續金融商品，更樂見本檔指數未來成為永續相關指數化商品之連結標的。

櫃買中心表示，「上櫃ESG 30指數」採用臺北大學企業永續發展研究中心之「台灣永續評鑑」模型，透過社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D) (「SEED」)四大構面，檢視企業是否設定適當永續願景，除刪除高汙染疑慮產業並搭配財務指標篩選成分股外，同時設有產業權重上限避免集中單一產業，指數編製各環節高度符合市場潮流與趨勢，帶領上櫃市場永續指數系列邁向新的里程。

櫃買中心指出，此次中國信託投信擬發行連結上櫃ESG 30指數之ETF，將成為投資人發揮永續影響力並同時引領企業投入永續發展的優質選擇。