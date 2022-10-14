國防部長邱國正日前證實，役期延長將於今年底前公告，但他也承諾，未來兵役變革上路，4個月軍事訓練役不用回營補役期，役男體位標準也不會改變。國防部13日進一步說明，沒有補充兵役的問題，「因為是按照年次去作區分」。對此，有網友認為「應該以黨籍作區分！民進黨籍一概徵兵入伍兩年」。

國防部發言人孫立方13日表示，4個月的役期調整這段，還沒有完全正式定案，當然如果定案以後，剛剛談到的4個月，已經服過軍事訓練役的這些人，依照目前初步規劃，是沒有補充兵役的問題，「因為他是按照年次去作區分」。

對於義務役是否恢復到一年，不少網友對此在相關報導底下熱烈討論，有人表示「支持民進黨的當3年，其他人就可以放生了」、「年底宣布，執政黨選舉慘敗」、「阿不是說募兵人數足夠嗎，怎麽又要改了」、「上有政策，下有對策，旁門左道，不用當兵」、「怎麼沒人提到替代役呢」。