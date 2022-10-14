女房客失業躲債心情不好惡搞租屋，廚餘垃圾往屋內丟「滿到連門都打不開」！（翻攝自爆料公社）

租屋最怕遇到衛生習慣差的房客。一名網友發文說，把房子租給1位漂亮女生，最近卻被鄰居投訴房子散發惡臭，嘗試聯絡租客無果，只好帶著清掃阿姨去整理，沒想到開門後的景象卻讓2人嚇傻，裡面的垃圾多到打不開門，且不斷發出令人作嘔的味道，後來報警抓到逃跑的女房客，對方坦言是因為壓力太大導致理智線斷掉，所以把鄰居的垃圾和廚餘都往房裡丟，引起網友熱烈討論。

一名房東在臉書社團《爆料公社》上發文說，把房子租給一個漂亮女生，對方住了2年突然消失，後續接獲鄰居投訴說房子散發惡臭，且有很多蟑螂老鼠。他只好帶著清掃阿姨去整理環境，順便看看租客是怎麼回事。

該房東表示，當初把門一打開，他與清潔阿姨都嚇傻了，房子裡面滿滿都是垃圾，撲鼻而來的味道令人作嘔，所有的電器都已經損壞，而內部的裝潢被各種蟲覆蓋，隨處可見蟑螂、跳蚤、蛆、蒼蠅和蚊子，甚至還有老鼠的屍體。

該房東崩潰地說，他們清理掉了2車半的垃圾，房子原有的裝潢全部拆掉，家具和家電也全丟了。後續他也報警尋找那位女租客，最後透過警察的協助抓到人，女租客被帶到警局做筆錄後，才承認是因為失業又被債主追債，然後房租付不出來，巨大的壓力讓她理智線斷掉，才會天天把鄰居的垃圾和廚餘都丟到房子裡。

貼文引起網友討論，「看起來是躲在外面，把垃圾往房子塞，純報復心態」、「她理智線斷裂就要找別人發洩？」、「有時候租給女性未必會比較好，很多女性外表光鮮亮麗，房間髒亂不堪。很多男性基本上都愛乾淨，甚至有潔癖！」