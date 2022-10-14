謝忻和小甜甜（張可昀）原本是好閨密，但謝忻3年前捲入阿翔車吻風波，當時小甜甜表示不挺，事後又虧謝忻不會害怕探班《綜藝大集合》見到阿翔，「畢竟深愛過」。兩人近日出席活動時更是關係急凍，明明坐在一起受訪卻貌合神離，對此，有網友挖出，謝忻和小甜甜鬧翻主因應該不只阿翔這件事，多年前謝忻代為照顧小甜甜愛犬，卻意外害狗狗死亡，恐也是主因之一。

謝忻和小甜甜先前一起出席新戲記者會幾乎零互動，當晚，謝忻意有所指發文，宣布要對過去的種種斷捨離，並表示沒有捨不得之處，不需要特別難過，強調陪伴一路走過的人才是難能可貴的，能留下來的才是美好，引來網友猜測指的是小甜甜，而小甜甜也坦承當媽後重心都在孩子身上，確實和謝忻比較少聯繫。

而兩人好友王少偉受訪時則表示，自己並沒有想幫兩人調解，認為時間是良藥，「也許過一陣子想法又不同了，之後又會比較熱絡」，並分享自己觀察，男生和女生的友情不太一樣，「男生就擺在那裡，她們需要的時候會來找我，也不用特別去主動關心或了解什麼，我就是她們的『工具人』。」

據《三立新聞網》報導，謝忻和小甜甜不合其實早就埋下主因，2015年小甜甜曾將兩隻狗狗託給謝忻代為照顧一陣子，當天台北下雨，謝忻便關了冷氣，改開電風扇給狗吹，未料其中一隻狗狗突然僵硬倒下，送醫後仍過世，小甜甜當下崩潰痛哭，但沒多怪謝忻。對此，謝忻不願正面承認臉書所寫的對象是誰，寫出來後已經放下，小甜甜則否認還記得當年愛犬驟逝之仇，直言過太久早忘了。