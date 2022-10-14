新北市婦人張芳馨長期和葉姓小姑不和，2018年她殺死對方後，買水泥在小姑房間內「造塚封屍」掩蓋犯行，2019年最高法院考量張婦坦承犯行、表示悔悟，也符合自首要件，並與死者家屬達成和解，判處無期徒刑定讞，她聲請釋憲，遭憲法法庭裁定不受理。

張女遭判刑確定後，主張量刑違法等聲請聲請法規範憲法審查，憲法法庭審查庭認為，歷審判決在量刑時，都已對她育有2名未成年子女之情狀，依刑法第57條「犯罪行為人之生活狀況」規定予以衡酌，且她未具體敘明確定終局判決所適用規定究有何牴觸憲法之處，3名大法官一致裁定不受理。

44歲張婦在2018年與同住的37歲小姑葉秀鳳因生活習性差異，關係不睦，且她對葉女屢向她娘家親人告狀心生不滿，同年3月13日，張芳馨趁葉女出浴之際，先壓制在客廳神明桌前，並用大型膠帶纏繞葉的口鼻，並以客廳茶几桌下的啞鈴，朝頭部猛砸。

張女發現昏厥的葉女仍有呼吸，又將葉女拖進浴室，把葉的頭部壓入臉盆內的水中溺斃，再用床單、棉被包覆屍體，接連3天買乾拌水泥砂，在葉的房內挖洞埋屍並以水泥抹平「造塚封屍」。

一審及二審都將張女判無期徒刑，案經上訴，最高法院認為張婦犯罪手段殘忍、惡性重大且情節嚴重，但考量她沒有前科，且犯後坦承犯行有悔意，符合自首要件，2019年2月27日將她依家暴殺人罪判處無期徒刑確定。