美股四大指數跳漲逾2%，台股今（14日）以13023.71點開出，大漲逾330點，權值股台積電強拉19元，觸及414元，聯發科漲21元，觸及565元。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率8.1%，略高於市場預期，但美股卻開低走高，道瓊終場大漲827.87點（或2.83%）至30038.72點，那斯達克指數勁揚232.05點（或2.23%）至10649.15點，標普500指數漲92.88點（或2.60%）至3669.91點，費城半導體指數上揚64.64點（或2.94%）至2263.24點。

台積電ADR上漲2.51美元（或3.92%）至66.62美元，聯電ADR漲0.24美元（或4.29%）至5.83美元，日月光ADR漲3.87%至4.8300美元。

台股昨（13日）開低走低，大跌270.51點，收在12810.73點，成交值2080.96億，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超106.66億，自營商賣超31.72億，投信買超22.64億，外資及陸資賣超97.58億。