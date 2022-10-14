全球電源與能源管理廠台達電(2308)宣布推出PCS3000功率調節系統，台達PCS3000是市面上唯一台灣製造的MW級PCS，截至2022年9月底，在台電電力交易平台公告的調頻備轉已上線容量中，採用台達PCS所建置的儲能系統約有42%，預估到2022年第4季將突破50%的市占率。

大型儲能系統投資動輒上億元，對於系統整合商而言，一個技術可靠、服務到位、交期無虞的設備供應商，是系統能否順利交付給業主、運轉後的維護能否得到長期技術支援的關鍵，台達擁有涵蓋各種不同功率等級的PCS產品線，更是唯一在台灣生產MW級PCS的廠商。

台達表示，台達推出PCS3000功率調節系統(Power Conditioning System, PCS)，PCS作為儲能系統之核心，主要功能為執行交直流雙向電能轉換，並肩負控制電力進出電池系統的重責大任，台達PCS3000是市面上唯一台灣製造的MW級PCS，功率最高達4.15MW，可整合1500V高壓電池系統，也是市場主流廠牌中唯一針對海島型氣候特性、採用水冷系統設計的PCS，基於自主技術、供應鏈管理、生產製造與品管能力，台達不但可應對大環境不利因素對如期交付帶來的挑戰，更提供業主在地廠驗，讓設備到案場整合無虞，縮短現場建置時程。設備交付後，台達亦提供原廠技術服務教育訓練，作為系統整合商為終端客戶提供售後服務的穩定靠山。

隨著電網對儲能的需求日漸殷切，台達除了提供一站式儲能解決方案，也向市場供應kW至MW級功率調節系統，協助儲能系統整合商針對需求搭配合適的電池系統與能源管理系統；如同台達儲能在台製造、測試與運維的佈局，台達PCS亦提供業主在地廠驗、原廠團隊的零時差技術服務，降低設備到案場後遭遇整合問題的風險，讓整合商的專案交付承諾與AFC投資商的上線營運期都更有保障。截至2022年9月底，在台電電力交易平台公告的調頻備轉已上線容量中，採用台達PCS所建置的儲能系統約有42%，預估到2022年第4季將突破50%的市占率。

台達表示，在以PCS1000、PCS2000為台電金門夏興電廠、台電彰濱光電廠、台達平鎮廠、台電蘭嶼發電廠等多處案場打造儲能系統並穩定運行後，台達推出功率最高4.15MW、電池側1500V且採用封閉式水冷系統(Liquid-cooling)的PCS3000，提供大型電網級儲能應用更具彈性的配置，單機高功率亦可節省安裝部署和後續的運維成本。

由於儲能系統多安裝於暴露在嚴酷環境的郊區，甚至高溫、高濕、高鹽的濱海地帶。為確保系統安全與穩定性，PCS3000針對台灣海島型氣候提出對應的環境對策，包括IP65防塵防水、C5-M耐鹽霧腐蝕和封閉式水冷系統。其中，水冷式散熱設計有別於國內外主流廠牌的氣冷（Air-cooling）設計，可避免灰塵、水氣透過散熱風道進入設備內部而影響其效能和壽命。因為採用水冷系統使得機櫃得以封閉，加上符合IP65防塵防水等級，且塗裝保護標準符合最新版ISO 12944 Level C5-M抗鹽霧防腐蝕標準，讓PCS3000更適合台灣潮濕多雨的海島型氣候之戶外應用。

台達儲能在台製造、測試與運維的布局，台達PCS亦提供業主在地廠驗、原廠團隊的零時差技術服務，降低設備到案場後遭遇整合問題的風險，讓整合商的專案交付承諾與AFC投資商的上線營運期都更有保障。PCS3000目前已獲美國最大電力公司採用，設備已在美國佛州風光儲整合應用案場上線運轉，而台灣市場部份，預計在今年第4季有案場併網並參與AFC輔助服務。

此外，除了容量從1.2 - 4.1MW的大功率PCS，台達也提供專為工商型儲能系統設計的kW級PCS，及為太陽光電結合儲能直流藕合(DC-coupling)應用所設計的DC/DC Converter產品。