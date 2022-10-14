演員丁寧與美國籍丈夫馬修結婚12年，育有一女二子，2018年以電影《幸福城市》奪下金馬女配角獎，演技備受肯定，家庭事業兩得意，常在臉書分享日常的她，昨（12日）在臉書寫下：「藝人，只是意志力比較強的人」，一句話道盡心中無奈。

丁寧在臉書惆悵寫下：「藝人，只是意志力比較強的人」，接著表示看到新聞報導某藝人如何凍齡、逆齡狀況超好，下面就不乏酸民嘲諷留言：「不就是靠錢堆出來」、「幾歲了還姐勒」，也讓她回想起當初生完孩子為了瘦身成功，每天晚上跑5K，不吃油炸澱粉甜食，就是因為要重返演藝圈工作，必須得塞進之前的衣服。

丁寧表示從新聞中可以看到藝人只要上了舞台，就是要展現最完美一面，像是蔡依林從肢體不協調練到「舞林高手」、謝金燕全身沒有一根骨頭舒服，卻能在舞台上又唱又跳、王宇婕不認得國字，劇本都是台語羅馬拼音、何如芸蹲在地上背台詞背到要哭等，不禁感嘆：「正常人痛苦時想趕快忘記，演員卻試著鉅細靡遺的紀錄下自己的痛，下次詮釋角色…..這些，都不是一般人可以承受的」。

丁寧表示自己沒有比較美或幸運，只知道如果做不到，會影響跟一起工作的人，畢竟自己是最輕鬆環節，唯一能做的就是做好自己的事，不能拖累別人，畢竟不希望別人為此失望，接著強調：「意志力異於常人叫藝人，藝人只是最不願意拖累別人的人」。