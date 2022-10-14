曾在NBA掀起「林來瘋」浪潮的球星林書豪，他的紀錄片《38 at the Garden》近期在HBO播映，內容談到了在職業生涯如何打破亞洲球員的刻板印象以及在尼克的種種事蹟。日前接受《Daily Beast》訪談，過去傳出曾與社交名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)約會，林書豪則是笑著否認這項傳聞。

2011-12年賽季，林書豪在尼克刮起「林來瘋」旋風，幫助球隊順利挺進季後賽，只不過賽季結束後林書豪還是離開了尼克，曾有隊友表示林書豪離隊的原因是受到隊友排擠，《Daily Beast》記者也詢問林書豪是否有這種感覺，林書豪則表示「我從來沒有親身經歷過，丹托尼及史陶德邁爾是以他們的角度來說出那些話的，我當下並沒有覺得被排擠，但既然他們2個都這樣說，那這件事很可能真實存在，畢竟我沒有回到紐約是事實，的確有一些事情在背後悄悄發生。」

熱愛跟職業運動員搭上線的金卡戴珊，當時傳出與在紐約寫下優異成績的林書豪展開約會，儘管林書豪先前已經公開否認，並提到自己並不是金卡戴珊的菜，但這段往事還是被拿出來追問，林書豪也只能尷尬回應，「我從未見過她本人！」

被問到在「林來瘋」時期碰上最瘋狂的事情是什麼？林書豪則笑著說：「有很多有趣的故事，還有一些是讓人頭皮發麻的。較為平常的就是幫BMW簽個名、拍幾張照片，他們就會送新車給我，但比較可怕的經驗是，很多粉絲會在我或我爸媽的房子外面等著，他們會躲在樹叢當中，甚至有些女孩會把內褲丟到我爸媽家，在那裡等著我、跟蹤我。」