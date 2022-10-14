國民黨高雄市長候選人柯智恩（中）。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩12日赴小港區開講，柯指出，過去最繁華的南高雄已衰落10至20年，必須靠高鐵這個大建設，才能把人潮帶回來；其實3年前高雄人本可以有2座高鐵，但2019年9月蘇貞昌當行政院長、陳其邁當行政院副院長，他們拍板讓高雄少一座高鐵的方案，其影響是辦再多成功活動都彌補不了的代價。此消息引熱議，大批網友相當吃驚。

柯志恩昨（13）日在臉書發文，刊出她12日赴小港區舉辦「廟口金能講」活動照片表示，她是屏東孩子，過去南部人都知道，南部最大的都會是高雄，而高雄最繁華的地方就是南高雄。然民進黨長期執政20多年，卻漠視、忽略南高雄，導致南高雄的商圈一個接一個衰退，讓最繁華的地方變成最沒落的地方；過去10餘年，南高雄少了8萬人、北高雄多了8萬人。北高雄好大家都支持，但北高雄好，為什麼南高雄就要不好？為什麼不能做到南、北高雄都好？

柯志恩指出，南高雄的衰落是10年、20年的問題，不可能辦1天、2天的活動就能解決。南高雄要復興一定要有大建設，這個大建設就是高鐵。台北有3座高鐵站，高雄卻只有1座左營，高雄憑什麼不能有第二座高鐵？事實上，3年前高雄人本可以有2座高鐵，2019年9月，蘇貞昌當行政院長、陳其邁當行政副院長，高鐵南沿屏東有4個方案，其中2個方案，南高雄都可以多一座高鐵，但是行政院拍板決定，採用讓高雄少一座高鐵的方案，鑄成再多成功活動都彌補不了的代價。

此文獲得超過7200個讚、近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「您不說我還真的不知道，原來還有這祕辛」、「太震驚了！這麼重要的事我居然現在才知道」、「全力支持『高鐵南延進市區』，市民公投來複決方案」、「加油加油！士氣越來越高昂！高雄人開始覺醒了！」「加油！高雄人如果不覺醒是他們的損失，高票當選翻轉高雄」。

針對高雄高鐵相關爭議，陳其邁競選發言人高閔琳則回應，這是葉匡時擔任交通部長時的決策，建議國民黨應回頭請教擔任過交通部長及高雄市副市長的葉才對。