雲品國際今（14)日宣布與仙妮蕾德集團簽署合約，接受仙妮蕾德集團委託、經營管理位在台北小巨蛋商圈的「ILLUME茹曦酒店」的餐飲與宴會事業，這是雲品國際第八個受託管理的餐飲與宴會案，也是首見觀光飯店將館內所有餐飲項目委外經營的案例，不只在歡光飯店業界具指標性，後續營運績效必將受業界高度關注。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光始終致力於推動產業間的合作，如在防疫期間與老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖共同發行CLR通用券；又例如在疫情最嚴峻時與米其林星級餐廳、人氣名店合作外帶餐，雲品一直以創新的產業變革打破產業間競爭的關係，轉而朝向合作共好的方式經營。丁原偉表示，雲品與仙妮蕾德集團合作，是基於雙方對於產業營運間有著極佳的共識，也期待能夠延伸「君品Collection」的服務優勢，更看好國境開放後的觀光餐飲市場，因此採委託經營的方式合作，希望一起把市場做大。

座落於台北新興金控總部敦北商圈的ILLUME茹曦酒店前身為「王朝大飯店」，2006年仙妮蕾德創辦人陳得福以70億買下，2020年以268億元賣給富邦人壽，再回租給仙妮蕾德集團。防疫期間仙妮蕾德餐旅管理公司斥資逾5億元將大廳、客房、餐廳、宴會廳及附屬相關設施換裝升級，並於8月18日正式更名為「ILLUME茹曦酒店」。

雲品國際接受仙妮蕾德委託、經營管理「ILLUME茹曦酒店」內餐飲與宴會事業的單位包括：Sunny Buffet自助餐廳、玉蘭軒中餐廳，以及宴會廳和多功能會議中心。其中位於酒店二樓的國際大會堂，挑高六米、占地205坪，可容納約85桌。五樓的宴會樓層，則挑高五米，可容納約400位會議、35桌的宴會，更可以舉辦記者會、發表會等。另外，酒店二樓設有貴賓軒共13間獨立會議室，適合各種類型的中小型會議、扶輪社例會、獅子會例會等工商團體活動。

丁原偉指出，雲品將會由「君品Collection」負責營運管理「ILLUME茹曦酒店」的餐飲宴會委託項目，並擬定營運管理目標、營收預算、費用規劃與人員訓練，共同提升飯店業績創造利潤。，而此全新受託管理計畫?於11月上旬正式啟動。