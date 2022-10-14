搶攻節慶商機，台北六福萬怡酒店從10月14日至10月31日期間，陸續推出「Fun！萬聖魔幻嘉年華」系列活動，吃、喝、玩、樂、住，全面來搞怪，餐飲消費滿1,500元，就可預約體驗「驚嚇恐怖房」，再到女巫房進行塔羅占卜，或是預約「惡魔的筵席」，每位1,680元+10％，於恐怖房內享用膽顫魂飛個人套餐，進行驚嚇滿點的沈浸式用餐體驗，每時段限量6人。

台北六福萬怡酒店更於10月30日舉辦「FUN！萬聖魔幻宴會」，每位1,599元+10％，大啖萬聖魔幻套餐時，一邊觀賞「愛玩親子藝術」劇團帶來的音樂奇幻話劇、迪士尼《可可夜總會》動畫電影，特別裝扮出席宴會的民眾還能參加「創意變裝比賽」，得票最高的優勝者將獲得豪華客房住宿券大獎，價值高達1.4萬元，還有「萬聖市集」、「魔幻化妝」、「塔羅占卜」等豐富內容，即日起開始售票。

台北六福萬怡酒店也推出「FUN！萬聖住房專案」，每晚5,899元起，即可雙人入住豪華客房、享翌日早餐、搞怪派對小禮包，還能「FUN！萬聖魔幻宴會」或「惡魔的筵席」二選一，再享第3~4人入住不加價，盡情暢玩萬聖嘉年華。

六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧推出萬聖節限定餐點及特調，主廚精心設計的Halloween套餐，每份899元+10％，首先為做成「陰森的墓園」造型的燻鴨胸起司田園沙拉，接著是瞪大兩眼的「死亡凝視」番茄海鮮濃湯，最後則是「傑克的燈籠」燉飯，惡魔南瓜盅承裝著豐盛海鮮料，放在奶油南瓜燉飯，超卡哇伊造型絕對要讓相機搶先拍。

The Lounge大廳酒吧也同時推出魔女系列特調，「魔女的蛻變」以覆盆莓伏特加為基底，再調入荔枝利口酒、檸檬汁、覆盆莓糖漿，粉紅色酒液就像稚嫩少女，上桌時另附2顆膠囊，加入白膠囊後，淬鍊的聖光冉冉浮現，再加入黑膠囊，酒液漸漸染成暗紅色，從天使變成魔女，酸甜口感則代表下決定後的成長滋味，「喚醒死亡瑪莉」則讓民眾變身成魔女，提供龍舌蘭、檸檬汁、番茄汁等魔汁，還有檸檬瓣、辣椒、黑胡椒、鹽巴等素材，現場將用互動引領的方式，讓民眾DIY調製專屬魔藥。每杯售價400元+10％，凡點用Halloween套餐則可以優惠價200元+10％加購。

除前往飯店用餐慶祝萬聖節外，一禮烘焙及一禮莊園也推出季節限定產品，讓民眾可以買回家跟親友們開萬聖趴。Elite Bakery一禮烘焙推出萬聖搞怪系列甜點，即日起於長春門市搶先開賣，搞怪萌麵包系「爆裂眼球麵包」、「黑眼豆豆鬼怪麵包」及「古怪南瓜頭麵包」，驚嚇指數直線上升的「邪惡巫婆手指餅乾」，還有以瑪芬基底蛋糕，應景造型搭配甜滋滋鮮奶油的「萬聖節杯子蛋糕」，濃郁南瓜內餡，添加淡淡肉桂香，搭配手工捏製酥脆外皮的「經典南瓜派」，濃濃感受著萬聖節氛圍。

一禮莊園則推出「搗蛋惡魔花圈」永生花禮，花藝師以乾燥南瓜及永生黑繡球花交織出橘黑色調，襯托出繽紛俏皮感受，每份尺寸14公分，售價599元，10月17日起開賣，民眾可透過致電聯繫一禮莊園門市購買，萬聖節搞鬼搗蛋之餘，也別忘記挑選應景布置小物增添節慶氛圍。