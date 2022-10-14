運動後出現噁心嘔吐等反胃感，難免會阻卻健身的動機，醫師表示，可是運動後血糖過低、運動強度太高、腸胃中有太多食物等原因所造成，建議民眾運動前要充分熱身、充分補水，且建議吃完東西後1.5個小時後再運動。

中醫師黃胤誠在其臉書表示，入秋後有時天氣清爽、未下雨時，有人開始恢復運動，但他遇到有患者一開始運動約10分鐘後，就會出現反胃感、甚至直接嘔吐，雖然不致危害健康，但讓人頗困擾。

黃胤誠分析，從醫學角度分析，主要有4種原因，包括運動後血糖過低、運動強度太高、水分補充不足、腸胃有太多食物。

1. 運動後血糖過低：若是空腹過久或者節食吃太少跑去運動，可能因為血糖過低的問題，出現反胃、蒼白、冒冷汗、頭暈、心悸、顫抖等狀況。

2. 運動強度太高：錯估自己的體能、挑戰太高強度的運動，因身體機能無法跟上運動強度並供給足夠氧氣，可能導致代謝紊亂、酸鹼平衡失調及代謝性酸中毒，出現噁心反胃的症狀。

3. 水份補充不足：激烈運動可能造成體內電解質、水分、糖分等急速變化，身體缺水並產生電解質不平衡，皆可能引發噁心嘔吐。

4. 腸胃有太多食物：太餓不適合運動，但剛吃飽也不適合運動，因為此時血液會大量流向心臟和肌肉，相對腸胃的血便會大量減少，可能引發腸胃不適甚至痙攣、反胃。

黃胤誠表示，有運動嘔吐困擾的人，運動前可先做好3件事：1. 事先充分熱身，讓身體提早適應接下來的運動強度。2. 補充足夠的水分，以避免大量出汗造成的脫水。3. 注意飲食時機，一般建議在運動前1.5小時便要先進食完畢。