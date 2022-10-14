台海情勢緊張，國防部正評估是否將軍事訓練役的役期延長，國防部長邱國正昨天在立院備詢時，首度明確表示，4個月的役期是不夠的，相關研究已經有眉目，年底前會公告，公告期滿1年就啟動；換言之，最快2023年底實施。國防部澄清，邱國正部長並未提及任何恢復徵兵年次

但外界近日傳言四起，國防部若今年底公告一年後恢復役期一年的徵兵制，從113元旦起，凡是95年次1月1日零時以後出生的役男，役期將從目前4個月役期的軍事訓練役延長為一年。民國83至94年間出生的役男，則維持4個月，無須再補8個月當兵。

國防部發言人孫立方表示，針對外界關切95年次以後的役男要延長兵役這件事，部長在任何場合中，都從未在他口中提過。役期延長須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等相關配套措施。而重大兵役政策形成宜審慎周延，國防部持續蒐整各界意見研議中，尚未定案。目前仍在與相關部會研議中。

邱國正在總質詢時被問到相關議題表示，目前正在初步規畫，做跨部會討論中，還沒定案。延長兵役並非國防部單獨決定，但考量當前敵情嚴峻，4個月的役期訓練是不夠的，至於要延長多久還正在討論當中。