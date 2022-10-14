台灣13日開放入境自主防疫「0+7」措施，讓不少遊客摩拳擦掌準備去外地遊玩，以大食量吃遍各地美食而聞名的YouTube網紅千千，近來剛從日本回國，她在臉書中透露對「0+7」的感想，表示「有種回到疫情前的感覺。」

入境自主防疫「0+7」實施後，無論是團體抑或是自由行旅客，入境後只要快篩陰性即可外出，在自主防疫期間也可以正常上班、上課，並且可以於餐廳內獨自或是與特定對象共餐，讓生活受到疫情的影響再次降低。因此有不少期待出國遊玩的民眾，已經抓緊時間準備好要大玩特玩，以彌補過去被疫情打亂的生活節奏。

而網紅千千則是早早就算好日本開放免簽自由行的首日（11日）出國，剛巧在台灣開放0+7措施的第1天（13日）返台，雖然時間僅有短短2日，仍令她開心表示「有解到日本的饞」。此外，她還分享對於0+7新制措施的感覺，表示「下機領完四劑快篩後領行李即可出關，不到三十分鐘就離開機場了。」感動直言「有種回到疫情前的感覺 ！」

千千在臉書上發文分享日本旅遊以及對0+7新制的看法。（圖／翻攝自千千進食中臉書）

此外，她還在臉書上分享在日本遊玩的經歷，表示「日本開放免簽自由行後，隔天路上就陸陸續續開始有蠻多歐美國的旅客了」直言「感覺回歸人潮指日可待。」並曬出多張和同樣也是YouTube網紅視網膜的合照，還在底下俏皮附上各種餐廳美照，吸引不少雙方的粉絲紛紛留下羨慕又忌妒的留言，表示「可惡，你沒將視網膜順便帶回來」、「看得我心癢癢」、「好懷念，第一次自助去日本吃的拉麵！難以忘懷的好味道。」