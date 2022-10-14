在《哈利波特》系列小說中，主角之一妙麗所持有的葡萄藤木魔杖是強大且相當稀少的魔杖。然而在現實世界中，每年葡萄產季後的大量葡萄藤，因為隨意棄置，成為長期困擾彰化縣大村鄉的問題。當地居民賴茂勝自行研發燜燒炭化技術，在信義房屋社區一家圓夢金挹注下，將葡萄藤製成生物炭與有抗菌效用的葡醋液，讓農廢點石成金，為循環農業做了最佳示範。

從事有機農業研究的賴茂盛說，巨峰葡萄是大村鄉的特產，一年兩次修剪的葡萄藤每年約有250公噸，龐大的數量因為農民無法處理而被隨意棄置，嚴重影響地方環境，但是將葡萄藤高溫燜燒炭化，製成的生物炭不只能改善酸化的土壤，將煙霧冷卻精製成葡醋液，更具有殺菌、除臭、替代農藥減半的效果，好處相當多。

信義房屋社區一家執行經理黃卉芃表示，面對氣候變遷與疫情衝擊，在全球一體的共識下，為了讓社區行動也能接軌國際永續趨勢，所以積極推動社區一家的夥伴們來接軌聯合國SDGs永續行動，讓全民在從事社區改造行動的同時，除了滿足社區需求外，更希望促進全民參與共同建立永續家園。除了彰化大村「化農廢為綠金」的例子，也有許多社區一家夥伴在積極推動循環永續行動，不單改善社區問題，也促進永續發展，像是嘉義縣大埔鄉和平村就將原本影響水庫蓄水的漂流木打造成小提琴，還集結居民組成樂團，不只促進居民人心凝聚，也帶動地方觀光與發展。

嘉義縣大埔鄉和平村就將原本影響水庫蓄水的漂流木打造成小提琴，還集結居民組成樂團，不只促進居民人心凝聚，也帶動地方觀光與發展。（圖/信義房屋提供）

連續兩年獲得社區一家計畫的大埔鄉和平村，位於曾文水庫湖畔，除了面臨人口外移與教育資源缺乏的挑戰外，每逢大雨來臨就有漂流木產生，進而影響水庫蓄水功能。在村長吳倚豪巧思下，開啟了用漂流木打造小提琴的製琴計畫，也集結居民孩童成立『大埔愛樂』，提琴的演奏與製作不只增加孩童自信心，也成為長輩與孩子的共同話題，凝聚了社區向心力，變成一個翻轉偏鄉的契機。

為了倡議永續行動，促進更多民眾共同參與，打造永續台灣，信義房屋社區一家將參與10/15-10/16華山文創園區「永續行動嘉年華」，與眾多致力於永續倡議的企業共同策展。黃卉芃表示，今年社區一家策展主題為《社區永續家，英雄大量出沒》，將介紹社區一家歷年提案中為永續貢獻心力的社區英雄們，也會協助販售花蓮西富國小「有蝠米」、雲林華南國小古坑咖啡，現場更有互動遊戲和贈品，邀請民眾免費參與，更多訊息請上社區一家粉絲團。