在現代的社會中，每個人都可以選擇自己適合的戀愛對象，但即使有穩定的伴侶，一旦跟當初落差很大，就會開始找尋下一個目標，在旁人眼中這就是花心的行為，《科技紫薇網》運勢專欄指出金牛座、處女座、巨蟹座表面看似平靜如水，甚至一副老實樣，實際上卻是隱藏版花心男女。

▍金牛座

金牛座穩重踏實，給人相當可靠的印象，在愛情裡他們的確也是老實、又很專情，從另一個角度來看，金牛座的個性相當務實，如果戀愛之後發現對方不太長進、衣著邋遢、不愛打理，那麼也就別怪他們朝向別的目標搜尋獵物，畢竟金牛座可是喜歡理財，同時也是典型的顏值控，喜愛肯努力上進的帥哥美女喔。

▍處女座

處女座追求完美，重視細節，時常給人愛挑剔的感覺，對於事情也是如此，更別說是愛情了，因此在交往過中，用放大鏡檢視對方也是常有的事情，一旦發現對方與當初想像的完美樣貌落差很大，心中便開始拿起個人專屬檢定表打起分數，如分數一路扣到底，他們就會開始找尋下一個目標。

▍巨蟹座

溫柔的巨蟹座，常常因為在於念舊及溫柔的個性，他們對歷屆前任、尤其是初戀，總是難以忘懷，因此在交往中，會想很多，就是害怕再次受傷跟當初的完美形象不太相同，當徹底失望時，他們會開始找尋下一個目標，只為了遇到心中更好的人。