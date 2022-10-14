中國海南大學「一帶一路」研究院院長梁海明14日在大陸《環球時報》撰文指出，11月初香港將舉辦國際金融領袖投資峰會，集中討論全球金融界面臨的挑戰及機遇，如滯膨風險、利率上升帶來的不確定性等。目前，包括100多間全球重要金融機構負責人在內的約200名國際金融界領袖應允出席。這充分顯示出香港國際金融中心仍極具魅力。

梁海明稱，在全球疫情尚未完全結束的背景下，香港若能藉峰會契機，推動人才、資金流、物流、資訊流等生產要素的跨地區流動和對接，不僅可以鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位，還能「以香港所長，服務國家所需」，為香港未來發展提供新機遇、注入新動能、開拓新空間。

國際金融領袖紛紛應允前往香港出席峰會，至少有三個原因：一是香港正在回歸作為國際金融中心的「本色」；二是國際金融領袖希望實地瞭解和感受在《香港國安法》、新選舉制度出臺之後香港金融、經濟和社會等領域的新變化，捕捉新投資機遇；三是他們相信中國大陸未來充滿投資機遇，希望繼續通過香港這個平臺投資中國大陸。

梁海明表示，對於國際金融界而言，投資香港注重的因素並不只是中國「十四五」規畫、「雙循環」戰略和粵港澳大灣區發展給香港帶來的投資機遇，及投資香港能夠得到的可觀回報。更重要的是，香港市場作為唯一能夠投資中國大陸機遇的國際市場，國際金融界投資在港交所上市的中國企業，就相當於投資大陸，以此分享中國大陸經濟穩步發展所帶來的巨大紅利。因此，幾乎囊括全球頂尖金融機構的重量級金融領袖赴港出席金融峰會，不僅反映出對香港作為國際金融中心繼續保持信心，更顯示出國際金融界繼續看好中國未來發展前景。

香港藉此次舉辦國際金融領袖投資峰會的契機，既可以給國際金融界提供投資中國大陸的平臺，又能給香港帶來更多元的國際資金，鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位，還能繼續扮演中國大陸國際融資中心角色。

梁海明建議，在新的國際形勢下，香港若要進一步增加對國際投資者、國際金融市場的吸引力，發揮「國家所需、香港所長」作用，可考慮在以下幾個領域繼續發力。

其一，改革上市標準，發展成為國際科技集資中心。香港是亞洲第一大、世界第二大生物科技集資中心。香港可以改革現有標準，吸引「一帶一路」沿線國家在內各國科技公司到香港上市。

其二，推動發展成為國際債券發行中心。過去10年，香港已成為亞洲國際債券發行最主要的安排地點。未來若能加以增強、相信香港發債規模佔有國際市場比例將越來越大，從而鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位。

其三，香港交易所降低交易成本，吸引更多國際投資者繼續投資香港。港股屬全球交易成本最高的主要市場之一，可考慮改革股票印花稅稅率，吸引更多國際投資者參與香港股市的投資。

其四，吸引更多熟悉大陸事務的金融人才前往香港。瞭解大陸巨大的金融發展潛在機遇，從而推動香港的金融市場更蓬勃發展。

其五，加快推動港股通南向引入人民幣計價的措施。將助推人民幣國際化進程，對於國家和香港金融市場的長期發展都大有裨益。