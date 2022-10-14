搶攻國旅商機，天成文旅-繪日之丘自即日起至12月16日止，推出「回嘉森呼吸，樂遊阿里山」三天兩夜住房優惠，入住精緻客房8,500元起、輕逸精緻客房8,900元起、溫馨家庭房12,100元起，另依房型規定入住人數贈送阿里山擁抱山林森呼吸一日遊，搭乘阿里山小火車感受森林檜木香氣的薰陶，品嚐在地奮起湖鐵路便當，體驗季節限定賞楓絕美的浪漫。

專案贈送阿里山擁抱山林森呼吸一日遊活動，包含從飯店集合前往奮起湖老街、阿里山森林遊樂區、檜意森活村重現嘉義舊時的日治風情等行程，且住宿期間內另贈送兩日早餐。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，11月後為賞楓季，天成文旅-繪日之丘看準消費者喜愛套裝行程及賞楓商機，推出樂遊阿里山三天兩夜住房專案，邀請消費者遊歷鐵道文化與大自然的綠色沐浴，探索阿里山獨有的檜木風情，放鬆身心，呼吸芬多精，輕鬆來趟回嘉森呼吸之旅，預計此波活動可帶動業績成長一至二成。