台中啟聰學校35名住宿學生，13日晚間至洲際棒球場，參觀中華職棒中信兄弟大戰富邦悍將賽事，體驗現場觀球賽氣氛，也讓學生有學習「團體生活」的機會，也讓身心障礙學生進場體驗看棒球的樂趣，感受棒球場熱鬧的氛圍。

台中啟聰學校校長王敬儒表示說，「要特別感謝本校家長會的支持以及台中勇敢小超人隊公關吳思怡小姐的牽線，讓本校住宿學生有機會參與中華職棒賽事，對學生們而言，臨場的棒球體驗，會是最珍貴的經驗與回憶！」。

台中啟聰學校長期與台中勇敢小超人棒球隊合作，分享校園場地讓勇敢小超人隊進行培訓，勇敢小超人隊伍也經常在練球之餘，分享他們現場參與職棒活動的體驗。

校長王敬儒指出，台中啟聰學校學生有機會至現場體驗職棒賽事那熱情四射的臨場感，因此有了這次活動的規畫，並付諸實行。能夠讓身心障礙學生走出校門，觀賞職棒賽事。而吳思怡小姐是學生睿睿的家長，睿睿更是勇敢小超人成員之一，曾代表勇敢小超人隊，站上投手丘，擔任中信兄弟主場的開球嘉賓。

觀賞職棒活動以「團體生活」為主旨，台中啟聰學校是個大家庭，職棒比賽最需要的是團結合作，老師們教導學生用心感受比賽中的團體合作，如同在宿舍裡的共同生活、互相分享與學習。學生會以美麗手語，來跟大家問好，在職棒現場用「心」來觀賞，感受職棒場上的熱血沸騰。