9月消費者通膨報告意外炙熱，周四美股盤初應聲跌至2020年來新低，但在技術性支撐和空頭回補押注帶動下，美股盤中上演戲劇性大反攻，終場三大指數漲幅都超過2%，標普500指數終結連跌6天的低迷走勢，道瓊指數從跌逾500點的當日低點到最高點一路飆升逾1,500點，終場收復3萬點大關，與費城半導體指數雙雙大漲近3%。台積電、聯電和日月光ADR均上漲約4%。

投資人可能是押注超乎預期的通膨數據，意味著物價上漲很快到頂。另有策略師表示，標普500指數在3,500點附近獲得一些技術性支撐。

根據SentimenTrader數據，就當日低點來看，標普500指數盤中一度跌2.39%，終場創下自1月24日以來最大單日反彈幅度和史上第五大反彈，那斯達克指數盤中一度跌3.15%，創下第四大反彈。

能源股和銀行股帶領大盤反攻。蘋果和微軟等大型科技公司由跌轉升，以及半導體股輝達和高通飆漲，亦帶來提振。

數家華爾街大行將於周五公布業績，為美股財報季拉開序幕，投資人將密切關注高利率環境對企業獲利的影響。

★主要指數

道瓊指數漲827.87點或2.83%，收30,038.72點。

標普500指數漲92.88點或2.60%，收3,669.91點。

那斯達克指數漲232.05點或2.23%，收10,649.15點。

費城半導體指數漲64.64點或2.94%，收2,263.24點。

★消息

美國勞工部統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）年漲8.2%，低於8月的年漲8.3%，但超出市場預期的年漲8.1%；與8月相比上揚0.4%，亦高於市場預期的月漲0.2%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，9月核心CPI年漲6.6%，創下逾40年來最大年增幅；月漲0.4%。根據芝商所（CME）FedWatch工具，交易員預期聯準會11月升息75個基點的可能性超過96%，升息一整個百分點的機率升至約4%。

美國勞工部公布，上周（截至10月8日）初次請領失業給付人數周增9000人，為22.8萬人，超出市場預期的22.5萬人，並創下6周新高，但有可能是受到颶風侵襲影響。截至10月1日當周的續領失業金人數周增3000人，為136.8萬人，稍超出市場預期的136.5萬人。

消費者通膨意外炙熱，使聯準會在11月會議連續第4次升息75個基點幾乎成為定局，周四美國10年期公債殖利率一度大漲17.8個基點，報4.08%，尾盤漲5.6個基點，報3.958%。對利率更敏感的2年期債息更一度飆升24.8個基點，報4.535%，續創2007年以來新高。30年期債息一度漲破4%，創下2011年以來新高。

投資人看法反轉，美元由升轉跌，盤中一度下挫1.03%，報112.15。日圓跌跌不休，貶破147大關，盤中曾一度貶至147.665兌一美元，創下32年新低，尾盤跌0.24%，報147.24兌一美元。媒體報導，英國特拉斯（Liz Truss）政府可能捨棄部分減稅計畫，如降低企業利得稅率，英鎊聞訊大漲2.51%，觸及1.1381美元，尾盤漲 1.99%，報1.1324美元。

在冬季到來前，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存意外大減，激勵周四紐約期油收漲2.11%，為每桶89.11美元。布蘭特期油漲2.29%，收在每桶94.57美元。