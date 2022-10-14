★分析

巴克萊出具報告，將聯準會今年11月和12月會議的升息預測均上修至75個基點，並預期明年2月再升息50個基點，但也預期明年最後三次會議將開始反轉降息。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，當你受到如此大的衝擊時，指數波動如此快速，有點過頭並不罕見。事實上，這可能是一個好徵兆，我們沒有看到繼續拋售。雖然數據意味著聯準會將繼續大幅升息，但市場折返給人一種感覺，就是那裡有夠多投資人並沒有驚慌失措，也許我們正跌至許多悲觀情緒都已經被反映的水平。

Renaissance Macro Research董事長兼技術研究部門主管Jeff DeGraaf表示，今天市場大幅反彈可能反映市場情緒。投資人情緒確實是市場初步看漲或更長期看漲的重要因素之一。過去兩周的交易量下降幅度很小，市場情緒與他自己長期以來觀察到的一樣糟，「所以，舞台真的已經搭建好了，多頭仍處於低點，這意味著擔憂情緒相對減輕，這給反彈奠定很好的基礎，」。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，金融類股漲4.14%，能源股漲4.08%，表現最佳，其次為科技股漲3.12%。非必需消費類股漲0.98%，漲幅最小。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數收跌0.68%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，僅亞馬遜跌0.33%。蘋果漲3.36%，微軟漲3.76%，Alphabet漲1.54%，特斯拉漲2.06%，Meta漲2.19%，網飛漲5.27%。

道瓊指數成份股全面收高，摩根大通漲5.56%，漲幅最大；其次為Walgreens Boots漲5.35%。家得寶（Home Depot）漲0.82%，漲幅最小。

主要晶片股全面反彈，應用材料漲4.49%，英特爾漲4.30%，美光漲4.00%，輝達漲4.00%，高通漲3.88%，恩智浦漲2.06%，超微漲1.88%，德州儀器漲1.84%。

★焦點股

蘋果上漲3.36%，收在142.99美元。摩根大通看好蘋果2022財年第四季（截至9月底）iPhone手機出貨量可望達到5500萬支，營收估將達到900億美元，均優於目前華爾街預測。摩根大通給予蘋果股票「加碼」評級，並維持目標價為200美元不變。

網飛勁揚5.27%，收在232.51美元，該全球最大影片串流平台宣布自11月3日起推出備受期待的含廣告訂閱方案，在美國的收費為每月6.99美元，較Disney+即將推出的含廣告方案便宜1美元。

應用材料大漲4.49%，收在79.42美元，儘管該美國晶片製造設備大廠開出第一槍，就拜登政府對中國最新祭出的半導體技術出口限制可能造成的衝擊提出具體數字。該公司周三宣布將第四財季（截至10月30日）營收預測從66.5億美元加減4億美元，下修至64億美元加減2.5億美元，低於分析師預估的66.7億美元。該公司並將第四財季經調整後每股盈餘預測從介於1.82～2.18美元，下修至介於1.54～1.78美元。應材警告，下年度首季營收也將受到程度類似的衝擊。

台積電ADR勁揚3.92%，該全球最大晶圓代工廠上季獲利成長80% ，以及消息指出美國政府亦給予台積電南京廠為期一年的豁免待遇，讓台積電得以繼續向美國公司採購晶片生產設備以推進南京廠的擴廠計畫。

達美航空上季營收創下歷史新高，股價收漲4%。受惠於休閒與商務旅行持續復甦，該航空公司預期今年最後一季可望再度實現獲利。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲3.92%，收66.62美元，換算台股價格為424.89元。

聯電ADR漲4.29%，收5.83美元，換算台股價格為37.18元。

日月光ADR漲3.87%，收4.83美元，換算台股價格為77.01元。

中華電信ADR漲0.82%，收34.34美元，換算台股價格為109.51元。(2-2)