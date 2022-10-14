審計部指高端合約五大缺失 蘇貞昌：該罰就罰

審計部報告揭露高端疫苗合約五大缺失，行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，相關規定契約如果違法，該罰就要罰；不過疫苗是戰略物資，每個國家能自己生產都要儘量自己生產。

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」日前曝光，針對衛福部過去的多項防疫作為進行檢討，其中包含要求衛福部在不違反保密條款的情況下，公開疫苗採購執行情形；另審計部也做出高端疫苗查核報告，直指五大缺失，包括逾高端4次逾期交貨超過30天，疾管署卻未依合約以「該部分價款之2％」作為罰款，僅罰「每日逾期違約金」等，引發外界強烈質疑。蘇今天被問到此問題，作出上述回應。

此外，針對民眾黨立委蔡壁如論文抄襲遭撤銷學位，蘇貞昌表示，這是學校決定，只要合乎規定，政府都尊重；至於國民黨立委許淑華的論文案過關，蘇貞昌說，有沒有雙標，社會自有公評。

至於前總統馬英九昨在台南陪候選人掃街時稱兩岸關係差，所以年輕人不敢生。蘇貞昌反駁說，育兒津貼從馬政府的一年150億到蔡政府現在一年1000億，以及陪產假八成薪，這些都是馬政府沒有的，少子化是全球現象，台灣也不是一年就如此。蘇貞昌強調，講話要根據事實，這樣批評不厚道、不符事實。