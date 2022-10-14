前民進黨主席許信良胞弟前立委許國泰。(取自中時新聞網影片)

【政新鮮】李遠哲都氣瘋！突轟蔡英文執政腐敗 許信良胞弟也搖頭痛罵一句

前中研院長李遠哲12日接受網路節目專訪時，直言民進黨二度執政，得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，更稱蔡政府的能源政策錯誤不斷。對此，前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰昨(13日)接受本網專訪時談到，從地方到主政者都一樣，「她(蔡英文總統)都沒有看遠」。

李遠哲更爆出，蔡英文總統對下一代的問題，可能想到的也不多，「所以才會認為2024之後的事不是她的事，我想以後也沒有機會跟她再談。」

對此，許國泰分析，深綠的幾乎把李遠哲當作神，李認為民進黨現在執政是腐化，一般的百姓對民進黨的感覺會比李遠哲更嚴重，舉桃園為例，上次小地震，桃園公家的運動中心天花板垮掉，造價還是不得了，這不是貪腐是什麼?一定是有問題，

至於怎麼看李遠哲說蔡英文回應2024不是她的事情?許國泰指出，從地方到主政者都一樣，蔡都沒有看遠，一直認為國民黨是外來的政黨，那民進黨既然是台灣的政黨，為什麼不去規劃呢?「她的心目中根本沒有管你2024年，管你以後是誰執政，真正的民進黨沒有把台灣當作什麼」。

許國泰進一步指出，「我常常跟人家講，台北市市長以前做得最好的是黃大洲，那時候做捷運、大安森林公園，沒有為選票做考慮，但人家現在最懷念的是黃大洲，真的有想要去規畫台北市，繼續讓他連任可能會規劃很多，但百姓也目光不夠，所以我對台灣的政治看得很悲觀、失望透頂、無奈」。