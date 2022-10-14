台中市一名傳播妹疑遭性侵後羞憤墜樓身亡，女方的梁姓前男友找來8人痛毆涉性侵的賴男，逼他下跪坦承犯行，並錄影上傳網路，引發私刑正義軒然大波，警方事後依傷害等罪將9人送辦。但賴男也遭拘，卻改口否認性侵，檢方依乘機性交致被害人羞忿自殺罪起訴，法院審理期間，賴男與死者家屬和解，一審判刑2年、緩刑5年。

據了解，24歲賴男今年3月20日與友人到西屯區1家自助KTV唱歌消費，透過經紀找來26歲女子等人坐檯陪酒到20日凌晨5點多，事後賴男與女方搭計程車去摩鐵直到該日上午11點才各自離開，而在該日晚間女方卻因不明原因，墜樓身亡。

21日凌晨5時許，女方的梁姓前男友懷疑賴男性侵，導致害對方輕生，便偕同友人揪出賴男，將賴男打到臉部鮮血直流，逼迫跪在人行道上，以手機拍攝賴男，要求說出自己、父母親姓名與手機號碼，稱自己性侵，表示會去靈堂向女方道歉、向警方自首。

台中市警局第六分局派出所於21日5時35分許，接獲醫院急診室轉報賴姓男子報案遭人毆打，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案。

台中地檢署偵辦後，賴男涉嫌性侵女子部分，遭賴男否認，辯稱是雙方都同意。但檢方掌握證據認為他涉案重大而聲押獲准。

檢察官調查發現，女方係罹患有思覺失調症、妄想症、雙極性情感異常、憂鬱、非器質性睡眠障礙等精神疾病，先前已有輕生行為，案發後雖有難過並哭泣，但仍希望息事寧人且不願追究的態度，並未表達尋短念頭，因此賴男僅依乘機性交罪遭起訴。

法官審理後，審酌賴男坦承犯行，又積極與死者家屬已達成調解，判賴男2年、緩刑5年，並應提供240小時義務勞務、參加地檢署舉辦的法治教育3場，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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