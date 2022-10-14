根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基14日爆料，原本勇士打算針對「追夢」卓雷蒙格林揮拳事件處以禁賽，卻因即將到來的新球季開幕戰，現場將會舉辦上季總冠軍戒指頒贈儀式，勇士希望追夢可以一起到場領冠軍戒，且親眼目睹冠軍旗幟升上球場屋頂。

「這場新球季開幕戰並不是一般的例行賽，如果卓雷蒙格林這次打人事件發生在球季當中，那麼勇士就會針對格林處以禁賽，」沃納洛斯基表示，「但勇士是上季總冠軍，他們將在新球季第一場例行賽領取總冠軍戒指，最終勇士決定讓格林參加。」

甚至勇士沒有處罰卓雷蒙格林禁賽還有另外一個原因，根據沃神同事史皮爾斯爆料，因為勇士管理階層跟普爾見面談話，當面徵詢他應該如何處罰格林的意見，普爾當時表示完全沒有必要禁賽格林，才讓勇士願意改變心意，只對格林罰款而沒禁賽。

勇士目前已經決定卓雷蒙格林在明天最後一場熱身賽先發上陣，也將不會缺席19日的新球季開幕戰，屆時他跟普爾在場上如何相處，勢必引發外界相當大的關注，看來格林勢必好好裝「乖」一點，以免造成外界對他更多的負面印象或評價。