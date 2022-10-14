歐洲股市從早盤觸及的近兩年低點反彈，收盤翻紅；而美國也公布火燙通膨數據，加劇人們對聯準會大幅升息的押注。

周四泛歐Stoxx 600指數全日都徘徊在正負區間之間，收盤上漲3.27點或0.85%，為389.15點，結束了此前連六跌的走勢。

資料顯示，美國九月通膨高於預期，強化了聯準會升息75基點(3碼)的根據。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam說，股市反彈的事實顯示，反彈的強勁程度表明，這更多是一種技術性買盤，而不是由根本性因素所推動。

「我們看到下跌的買家重新進場，並測試了一種理論，即認為市場或許已經觸底了。我不確定他們是否能獲得回報，因為這確實不是市場所希望看到的那種通膨報告」。

周四稍早新聞傳出，英國政府正在討論對於新的財政計畫是否要做出調整。隨後股市出現上揚。

投資人也在關注第三季企業財報，以膫解企業如何應對成本壓力，並在衰退的擔憂中，評估企業的財測指引。

美國的TD Ameritrade的交易策略師Shawn Cruz說，兩家大型消費者公司站出來了，並公布樂觀的業績報告。Cruz指的是達美樂和連鎖藥房Walgreens。

在歐股的板塊中，金融股上漲1.87%，為大盤的上升提供最大助力；科技股也在早盤觸及自2020年5月以來新低之後，反彈小漲0.3%。

能源股和工業股也推升基準指數上漲。

多個晶片股包括英飛凌、艾司摩爾等也收復早盤失土，上漲在0.9%至3%之間。

挪威鋁業挪威海德魯(Norsk Hydro)大漲6.7%；有報導稱，美國正考慮限制俄羅斯鋁產品的進口，刺激了鋁業者上漲。