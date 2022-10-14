國民黨主席朱立倫（左二）今天到宜蘭為縣長參選人林姿妙（左一）助選。（李忠一攝）

國民黨主席朱立倫今天（14日）一早赴宜蘭，為縣長林姿妙拉票助選，朱在接受媒體訪問時，對於中廣董事長趙少康提及的「票投民進黨，青年上戰場」的看法，直言民進黨執政因為蔡英文的任性，讓台灣安全與兩岸關係等陷入險境，強調「和平還是最好的方式。」

朱立倫今天到宜蘭時，肯定林姿妙是最好的「媽媽縣長」，對於蔡英文總統等人10月22日將赴宜蘭助選，國民黨會不會安排「大咖」級人物為林姿妙站台？朱立倫與林姿妙都強調，縣民才是最大咖，不是選舉的時候來插個花就是大咖。

朱立倫指出，宜蘭真的是女力當家，有最好的縣長，宜蘭市有最好的市長參選人陳美玲，在羅東也有最好的女鎮長吳秋齡，這次國民黨可以說是「女力最強！」

對於趙少康提到的「票投民進黨，青年上戰場」，朱立倫說，整個民進黨執政因為蔡英文的任性，讓台灣整個社會安全、經濟發展以及兩岸關係，都陷入很多的險境。

他直言，現在就是兩岸最緊張的時候，如果不去解決這個問題，每天只會喊殺喊打，或者造成對抗的氣氛，不但兵役要延長，很可能年輕人會上戰場，這是大家不願見到的。