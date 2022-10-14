美國政府近期針對大陸晶片業再度設下嚴格的出口限制，廠商需要取得許可證才能向大陸客戶出口產品與技術服務，受影響的範圍包括軍事應用、人工智慧、超級電腦等先進晶片與設備，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）也證實，已經禁止旗下美國籍員工為大陸客戶服務，符合最新禁令。

綜合外媒報導，日前設備商科磊開了第一槍，宣布停止向工廠所在地位於的大陸的客戶斷供設備與服務，就連SK海力士與英特爾都受到衝擊，沒想到艾司摩爾也跟進，禁止美國籍員工、持有綠卡及在美國工作的員工為大陸客戶服務。

由於新禁令管制的範圍相當廣泛，艾司摩爾坦言仍在評估實際衝擊，但目前先暫停美籍員工與大陸客戶的合作，直到狀況較為明朗的時候。艾司摩爾可說是晶圓代工廠推進製程技術的重要夥伴，獨家生產的極紫外光機（EUV）是台積電、三星發展先進製程的主要設備。

在中芯能夠量產7奈米晶片的消息傳開後，美國逐步加重制裁力道，此次禁令則被認為是想完全切斷大陸晶片業發展先進製程的機會，但目前傳出台積電、三星已經獲得美國一年的豁免權，暫時不受禁令影響。