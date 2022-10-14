Rakuten Girls的25歲成員林襄昨(13日)被爆出在街上脫口罩抽電子菸，對此，林襄經紀人第一時間代為道歉，承認做了不好示範，之後會努力戒菸，消息傳到PTT則反應兩極，有人認為此舉有失她甜美人設，但也有人覺得都2022年了抽菸不是大事。而Rakuten Girls昨臉書曬出成員們穿球衣應援美照，可見林襄拿著自己的應援毛巾也在其中，Rakuten Girls看似持保留態度，並沒有要特別做出回應。

擁有E罩杯雄偉上圍和甜美臉蛋的林襄是近來Rakuten Girls的人氣王，接連推出兩本寫真集，又將推出2023年公益桌曆，昨卻被拍搭捷運通勤，在路上等人無聊時脫下口罩抽電子菸，之後搭著朋友的車離開，林襄經紀人澄清被拍的男友人只是她的朋友，林襄仍單身，至於抽菸行為確實不妥，她之後會努力戒菸。

Rakuten Girls昨曬出成員穿球衣美照，林襄也在其中。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

見此，PTT網友評價兩極：「為何要道歉？演藝圈哈菸很常見」、「都有刺青了，抽個菸剛好而已」、「抽菸有什麼好道歉」、「抽電子菸可以啦，國家又不承認那是菸」、「就很會玩什麼甜美形象」、「抽菸不影響人品，只是很臭」、「林襄很可愛啊，哪裡壞」、「不會真的有宅男還在幻想她沒抽菸吧」、「形象也是包裝出來的，有什麼好意外的嗎」、「抽菸沒犯法吧，為啥要道歉」。

林襄今不會現身Rakuten Girls應援活動。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

而Rakuten Girls的臉書昨曬出成員穿「浪LIVE」應援的照片，寫下：「浪LIVE的球衣每年都這麼好看，一定要跟大家分享，籃CEO說：明年大家再一起辣酷甜好嗎」，林襄美照也在其中，後來公開今天被安排出席活動的成員，林襄並未被點名，但仍不減網友對Rakuten Girls的支持，留言說：「這組合很棒喔」、「有若潼！看來我要去買票了」。

Rakuten Girls稍早仍分享林襄美照。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。