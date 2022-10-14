系統電(5309)前9月合併營收為24.87億元，年增41.33%，在IPC(強固工業電腦)上開始全力出貨，搭配TPMS等產品出貨，系統電樂觀看待第4季營收及獲利，今天早盤股價走高。

受惠於疫情刺激全球企業數位轉型，IPC已成為未來企業的剛性需求，加上疫情減緩以及各大企業欲補回先前停擺的產能，IPC的需求有明顯抬頭趨勢，系統電的IPC產品仰賴明顯的市場差異化，且在市場回穩之前，看準疫情後的市場商機，在全球缺料的情況下，早已準備好一定的存貨量，IPC產品已於9月陸續出貨，第4季開始進入完全出貨階段。

系統電表示，公司以過去在電子及電力產品的經驗，設計出省電、高效能且外型輕薄短小的IPC產品，除了大幅度優化產品性能外，同時還具備系統整合的能力，不論是中控系統、軟體程式的系統皆是由系統電自身的團隊來設計，相比同業多為外包的模式，系統電的一條龍模式使IPC品質更有保證，這樣的高度優勢也促使系統電能在競爭激烈的IPC市場中深受國際大廠青睞，並在營收表現上列居公司第二大主力來源。

系統電9月合併營收為3.03億元，年增31.56%，累計前9月合併營收為24.87億元，年增41.33%。

系統電表示，第4季除IPC將正式發酵外，另一主力產品TPMS(胎壓偵測器)截至目前的出貨數量已經比去年成長40%以上，加上接下來進入車市傳統旺季，不論年末的AM更換需求或是備戰明年的OEM市場，都將為TPMS增添可見的成長幅度，儲能市場出貨也受惠Data Center(資料中心)的增建而有明顯提升，系統電表示，樂觀看待第4季營運。