和康生(1783)加入大江集團後業績表現出色，前9月營收年增約2成，其中醫材類營收更是較去年大幅增加39%，國際業務拓展再增加3出口國，毛利率因產品組合也有上升的潛力，今日股價開高，晨盤漲幅在3%以上。

和康生加入大江生醫(8436)的台灣生技大聯盟後，開發Maxi Collagen至尊膠原美妍飲銷售告捷，看好未來營收貢獻。和康生表示Maxi Collagen以醫材級膠原蛋白製程開發，添加5000mg高濃度三胜(月太)，經台大臨床實驗證實，水溶性維他命經double nutrition製程，吸收率提升133%，傑出數據已榮獲8項國際專利與6項大獎。也由於分子小，吸收率高，與大分子膠原蛋白相比，皮膚膠原蛋白密度增加13%、降低皺紋10.4%、皮膚含水量7.8%。

和康生表示，加入生技大聯盟後，創造新品項、新市場、新通路等三大動能，集結全集團203位研發專才，與膠原蛋白和玻尿酸獨特技術開發兩隻保健食品「至尊膠原美妍飲」、「敏節633」 可望長期貢獻營收。