台積電13日召開線上法人說明會，釋出的訊息憂喜參半，隨著美股收高，台積電ADR上揚2.51美元，漲幅3.92%，台積電今天現貨股價同步走高，達414.5元，上漲19.5元，市值增加5056億元。

受惠新台幣貶值及成本改善，台積電第3季毛利率突破60%，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，創新高，每股純益10.83元，表現優於市場預期。

台積電第4季5奈米製程需求依然強勁，只是智慧手機、個人電腦市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，7奈米及6奈米產能利用率恐將下滑，第4季營收將較第3季略增0.4%。

而在新台幣貶值效益持續發酵下，台積電第4季毛利率將介於59.5%至61.5%，展望仍優於市場預期。較受市場關注的是，台積電將今年資本支出自400億至440億美元，調降至360億美元。

法人認為，台積電調降資本支出主要是因應供應鏈庫存持續調整，及部分客戶產品時程遞延，7奈米及6奈米需求下滑，預期台積電明年第1季業績可能較顯著滑落。

隨著美股收高，道瓊工業指數大漲827.87點，那斯達克指數勁揚232.05點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.51美元，漲幅達3.92%，收在66.62美元。台積電今天同步走高，早盤達414.5元，上揚19.5元，市值增加5056億元，達10.7兆元，並貢獻大盤約163點。（編輯：楊凱翔）1111014