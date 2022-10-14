新北市發生疑似虐童致死案件！1名安置在林口寄養家庭的2歲女童，在上月28日下午1時許，因身體不適，被消防隊送往林口長庚醫院治療，到晚間8時許，醫院發現她有顱內出血的現象，治療2天後不治死亡，檢警調查後認為有疑似受虐的情況，寄養家庭的保母遭裁定收押。

據了解，該名女童因為原生家庭的母親無力照顧，親友也無法幫忙，因此新北市社會局在今年5月份時，協助將女童安置在林口的寄養家庭。直到上月28日下午，女童有有抽搐以及發燒的狀況，保母緊急向119報案，將女童送往林口長庚醫院急救。

不過院方在晚上8時許，檢查出女童有顱內出血的情況，身上還有新舊傷，懷疑有受虐情形，因此通報警方與社會局。檢警也傳喚寄養家庭保姆調查，雖保母聲稱女童顱內出血的情況可能為跌倒所致，但檢方並不採信，因此訊後向法院聲羈押，最後保母遭到裁定收押。

社會局家暴防治中心主任許芝綺則是表示，該保母有合格的照護資格，且社會局也審核過照護經驗，同時每個月都會做2次查訪，但在查訪過程當中都沒有異狀，所以確切情況還需要檢調做釐清。