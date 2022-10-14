一名女網友表示，平常與男友滾床單，對方可以堅持20分鐘左右，但1個月前，男友突然3分鐘就投降，從此之後就很自卑，拒絕與她壞壞，讓她感到很困擾，引起網友討論，泌尿科醫師程威銘表示，根據統計，許多人的射精時間多在5分鐘，當性愛過程達到6分鐘以上，其實已贏過50％的人。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，平常與男友激戰，對方大概5到20分鐘就會繳械投降，但不知怎麼了，上個月男友與她滾床單的時候，竟然不到3分鐘就結束，讓男友變得很自卑，至今都不願意跟她壞壞，讓她對此深感困擾。

貼文引起網友討論，不少網友則建議說，原PO男友可能是被那次的「早洩」嚇到了，後來就開始對性愛感到壓力，因為會擔心自己又表現不好，建議可以好好與對方談談，畢竟有時候壓力大、過度勞累等因素，都可能會影響在床上的表現。

泌尿科醫師程威銘曾在YT影片中分享，根據研究，有75％的男性有早洩的困擾。而醫學定義的早洩需符合3條件，分別是活塞運動持續時間少於1分鐘；有射精衝動而無法控制；以及伴侶的滿意度，如果射精時間快，但因前戲很足，讓另一半很享受，那就不算是早洩。且根據統計，許多人的射精時間多在5分鐘，因此當性愛過程達到6分鐘以上，其實就已經贏過50％的人。