是人都會好色，若是在路上遇到面容及身材姣好的人總是會多看幾眼，而近日《星座巫師》就指出有3個星座的男性特別好色，他們雖然在外表上給人一種紳士、穩重的感覺，不過此3星座男實際上對性和愛卻非常的渴望，且也非常喜追求強烈的情感，因此做為他們的另一半，常常能感受到他們在心靈和身體上滿滿的愛意，大家一起來看看有哪些星座上榜吧！
⭐雙子座
雙子座的男生們在外表上看上去相當聰明、機靈，他們對於周遭眾人也非常體貼，這讓大家都很喜歡與雙子男相處，且雙子男平時在女生面前也相當得體，並不會展現好色本性，不過實際上雙子男對於性和愛是有一定要求的，他們除了愛玩外也喜歡不同的刺激體驗，而這也讓他們能感到全身心的舒適。
⭐金牛座
金牛座的男生們總是給他人穩重和安全感滿滿的氣息，然而外表如此正經的金牛男，內心卻不如大家所想，他們心中其實常常有慾火在燃燒，若要說金牛男是肉慾的化身也不為過，每當他們觸碰到另一半時，腦中就會開始編織各種激情畫面，因此將伴侶撲倒在床上，可以說是金牛男的日常作息。
⭐天蠍座
天蠍座的男生們在感情中秉持著一個原則，那就是性與愛是無法分開的，若是他們越愛自己的另一半，他們對伴侶的性慾就會隨之增長，且佔有慾極強的天蠍座也會想時刻的擁有自己最愛的另一半，觸碰、擁抱和親吻若是一日不做就會渾身不對勁。
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