民進黨新北市長參選人林佳龍13日指出「年底，佳龍所推動安坑輕軌就要通車了」。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今（14）日表示，新北市的安坑輕軌綜合規畫報告、動工時間，質疑林佳龍當時根本還在當台中市長，難道擔任台中市長可以推動新北的安坑輕軌？

王敏旭說，安坑線可行性研究於2013年獲行政院核定，安坑輕軌主體工程於2016年4月6日開工，預計今年底完工；林佳龍則在2014年至2018年擔任台中市長，新北推動安坑輕軌與當時的台中市長林佳龍有什麼關聯。

王敏旭指出，林佳龍搶建設功勞也不止一件，過去林佳龍還曾說過參與「雪隧打通」，但根據資料顯示，雪隧自1991年7月坪林隧道導坑南口開挖，2006年6月通車；1991年的林佳龍則是要前往美國耶魯大學攻讀學位。

王敏旭說，雪隧歷經15年時間才完工，林佳龍在最後完工前2年，恰巧擔任行政院新聞局長、發言人，與最艱辛的規畫、核定及開山過程無關，竟還敢大言不慚說有參與過，真的是「割稻尾」祖師爺，難怪曾被自家綠委罵過「假政績」。

王敏旭表示，交通部曾為解決國五塞車問題，推出「UMAJI」App後效果不彰，林佳龍上任後再度耗資6900萬元推動第2期計畫，最後「UMAJI」App再次失敗，甚至被監察院指未妥善規畫及善盡檢討，浪費人民納稅錢，林佳龍至今未說明，反倒說自己參與雪隧打通，實在令人不解。