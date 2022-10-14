民進黨台北市長參選人陳時中昨天在媒體專訪時指出，自己身上背滿箭靶，如果再有一次疫情，他不會接指揮官。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天怒斥，陳時中一直沒搞清楚為什麼被討厭，批陳無所作為，雙手一攤落跑選台北市長。

蔣萬安今天早上前往社子市場掃街，蔣萬安批評，「陳時中的承擔呢？其實他一直沒有搞清楚，他為什麼被討厭、為什麼不被支持，不是因為他做了什麼決定，而是因為他無所作為。」

蔣萬安炮轟，陳時中在過去這段期間在對於疫苗採購的過程百般阻撓，台北市民看到的，是他完全政治凌駕防疫，為了要跟台北市長柯文哲鬥爭，甚至傷害許多台北市民，人民迫切需要疫苗的時候，陳時中去擋慈濟，為高端鋪路，完全置人民性命健康於不顧。

他表示，陳時中曾經說過，沒有人會比他更迫切需要疫苗，照常理是如此，但是實際作為，陳對疫苗就是百般刁難，而且在立法院公然說謊，這是最沒有辦法讓人民理解、接受的事情。

蔣萬安表示，他要再次要求陳時中，應該給國人清楚的交代，在人民最痛苦時候，陳時中去阻檔疫苗採購，甚至錯置疫苗採購順序，延遲快篩試劑購買，才會造成今天的困境，面對此問題，陳時中沒給民眾清楚交代，落跑來參選台北市長、雙手一攤，不是陳時中能夠逃避責任的。

另外，高端疫苗被審計部點出不少問題，陳時中昨卻推稱自己已經離開衛福部了，而對於打高端民眾赴日須自費PCR，陳時中雖道歉，但又稱打疫苗是避免生病，不是為了出國。

蔣萬安反嗆，「所以陳時中他敢說高端是台灣之光嗎？」2月高端參與WHO的團結疫苗試驗，陳時中說他自己與有榮焉，美國在EUA的審查都是全程錄影，但去年高端的EUA審查為什麼不錄影？甚至去年10月，陳時中說高端沒有打完可以捐送給其他國家，為什麼到最後幾乎完全沒辦法送出去？

蔣萬安強調，他要鄭重地要求陳時中給國人一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是陳時中雙手一攤跑來選台北市長，就可以逃避的。