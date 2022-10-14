都在北市酒店業工作的23歲彭姓、21歲吳姓夫妻檔，與另名27歲張姓友人，3人日前跑到開封街某大樓賣手機，下樓離開時，發現保全跑去上廁所，順手牽羊偷走對方放在桌上的錢包及1萬多元的手機，中正一警方循線追查，日前逮捕3人，依竊盜罪送辦。

警方日前接獲大樓保全報案，指稱他下午從值班台離開去洗手間，回來時發現隨身的手提包不翼而飛，中正一警方獲報後循線追查，日前鎖定在酒店工作的彭姓、吳姓夫妻及張姓友人，將3人緝捕到案。

3人當天曾前往該大樓的手機行賣手機，離開時經過值班台發現沒人，順手牽羊偷走手提包，3人到案時互相卸責，都推稱是別人拿的，「我都沒注意看」，所得的1700元現金及萬元手機，也辯稱花掉了和不見了，警方偵訊後，依竊盜罪將3嫌依法送辦。

中正一警方呼籲，貴重物品務必攜帶在身旁或是隨時保持在可目視範圍內，防人之心不可無，避免貴重物品成為宵小覬覦目標。