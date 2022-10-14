中國人民銀行網站14日消息，二十國集團（G20）輪值主席國印尼以線上線下結合方式，13日在美國華府主持召開今年第四次G20財長和央行行長會議，中國人民銀行行長易綱以視訊連線出席會議指出，中國物價水準基本穩定，央行將加大穩健貨幣政策實施力度。

會議為11月G20領導人峇厘島峰會做成果準備，會後發布主席會議總結。會議主要討論全球經濟、國際金融架構、可持續金融、金融部門改革、基礎設施投資、國際稅收等議題。

會議認為，受疫情、通膨、地緣局勢以及能源和糧食價格上漲等系列因素影響，全球經濟復甦持續放緩，風險進一步上升。各方同意加強政策協調和溝通，提高財政應對措施的靈活性和精準度，加強對綠色和數位等領域的支持，妥善把握貨幣政策節奏、穩定通膨預期，合作維護金融穩定，防範溢出效應，推動全球經濟共同實現強勁復甦。

各方重申支持推動低收入國家經濟復甦。會議肯定了落實轉借特別提款權的進展，歡迎國際貨幣基金（IMF）韌性與可持續性信託投入運作，為有需要的國家提供長期資金支持。各方重申將繼續落實好關於債務處置的共同架構，強調私人債權人和其他官方債權人應以可比方式共同參與債務處置。會議承諾維護以IMF為中心的全球金融安全網，推動在2023年底如期完成IMF第16次占比總檢查。

會議一致通過《2022年G20可持續金融報告》，支持G20可持續金融工作組在制定轉型金融架構、完善金融機構淨零排放承諾、發展可持續金融工具等領域取得的成果。會議歡迎各方在落實《G20可持續金融路線圖》上取得的進展，呼籲進一步加強落實，共同促進金融支持綠色低碳轉型。

會議強調，要提高全球金融體系應對風險的能力，同意繼續通過政策協調和標準落實維護全球金融穩定。各方支持從數據、披露、評估等角度應對氣候變化帶來的金融風險，歡迎金融穩定理事會在完善加密資產監管協調方面開展的工作，同意繼續推動數位普惠金融在支持經濟可持續和包容性發展上發揮積極作用。

易綱在發言中介紹中國經濟形勢和貨幣政策立場，表示中國物價水準基本穩定，人民銀行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

易綱對G20債務處置共同架構的落實進展表示歡迎，表示中方將繼續與各方共同做好落實工作，私人部門債權人應按可比方式參與，並歡迎IMF關於在支付領域建立新的全球公共基礎設施、增強國際貨幣體系韌性的提議。

易綱感謝各方支持人民銀行牽頭制定G20關於金融支持高碳行業有序轉型的政策框架以及《2022年G20可持續金融報告》，期待繼續與各方推進G20可持續金融工作。