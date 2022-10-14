倫敦塔中王子謀殺之謎

英國國王查爾斯是考古學迷，早年在劍橋時，曾潛心鑽研。而如今在他支持DNA檢測下，英國王室539年前驚悚的「塔中王子」謀殺案之謎，或許很快就會獲得解答。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，1483年在倫敦塔（Tower of London）慘遭囚禁並殺害的，是父王駕崩，準備接掌王位的12歲王儲愛德華，還有弟弟理查王子。而密謀殺害他們的，據說是覬覦王位的叔叔理查三世（Richard III）。

當時身為格洛斯特公爵（Duke of Gloucester）的理查宣稱，這對小兄弟是非法繼承人，將他們送入倫敦塔，後來愛德華與弟弟就沒再活著出來。

傳說篡位的理查三世為了防止愛德華兄弟反撲，於是下令謀殺他們。儘管部分歷史學家主張，這說法不過是都鐸王朝的抹黑伎倆，好在理查三世辭世後詆毀他，但由於英國劇作家莎士比亞（William Shakespeare）在經典名著《理查三世》（Richard III）中，歷歷如繪地描述了他謀殺姪子的陰謀，因此大家普遍都這麼認為。

然而，由於沒有第一手資料或 DNA證據，兩兄弟的消息至今成謎。多年來，專家與歷史迷一直希望，能對1600年代在倫敦塔，還有1700年代在溫莎城堡（Windsor Castle）地下分別發現的各兩具孩童屍骸加以檢測，以判定他們是不是當年失蹤的王子。

由於這些屍骸目前被葬在王室地下聖堂，因此專家需要獲得查爾斯允許，才能進行檢測。據負責管理部分閒置宮殿的英國皇家歷史宮殿（Historic Royal Palaces）組織聯合首席策展人鮑蔓（Tracy Borman）說，已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）阻止進行任何相關調查。然而，她指出，查爾斯的看法截然不同，支持DNA檢測。