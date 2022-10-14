民眾黨立委蔡壁如8月遭檢舉就讀德明科大在職專班碩士論文有不當引用情形，德明科大13日表示，著作確實有違反學術倫理的問題，確定撤銷學位。蔡壁如今(14日)召開記者會表示，將依法提出救濟，她也質疑，為何媒體的資訊比當事人還完整？希望學校能夠說明具體違反學術倫理的地方；若真的做不好，將辭去立委職務。

蔡壁如表示，昨天收到德明科大決定撤銷學位的電子郵件，看完之後覺得很錯愕，很想知道自己哪裡具體違反了學術倫理，學校的判斷依據為何？身為當事人還必須從新聞報導中瞭解狀況，這樣要提救濟申覆都不知從何提起。她表示，個人寫論文不是為了洗學歷，對自己的論文非常有信心，昨天收到電子郵件很錯愕，也想知道哪裡有問題。

蔡壁如強調，在職進修並不是為了所謂的「洗學歷」，而是因為工作上的需求，當時剛進入台北市政府，需要了解政治人物在社群媒體上發布的文章內容，及其選題方向、文章的討論度和擴散度，和選舉結果之間的關連性。

蔡壁如說，即使只是在出處引用上的疏漏，也願意坦然面對，如果真違反了學術倫理，固然不服也必須承擔。非常希望德明科大學倫會公開資訊，讓她知道究竟是哪裡有不夠嚴謹的地方，才可以知道要如何改進；同時，也會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。

是否請辭不分區立委？她表示，大家關心的是政治人物的誠信，那這份研究就是自己做的，檢舉人也未去檢舉結論，是在文字敘述上與引用上，自己做的研究與圖表沒有問題，若真的有瑕疵不能被接受，沒辦法迴避，願意負起政治責任，也不會眷戀，「等我收到判決書全文，如果真的有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」