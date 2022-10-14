馬國蔡姓女大生13日疑遭男友勒斃。（翻攝當事人IG）

24歲銘傳大學馬籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳男，隨後則返回新北市鶯歌住處吞藥輕生，經反覆洗胃暫脫險境，但隨後睡睡醒醒精神恍惚，目前仍無法進行筆錄製作，但陳有簡短向警方供訴，是女友拜託他才動手，檢警正持續釐清其證詞中。

據指出，30歲的陳男從事營造業工作，平時並沒有與家人同住，約在1個月前透過網路結識蔡女，兩人進而交往，蔡女因精神狀況不穩定，之前就曾試圖尋短。

陳聲稱是女友不斷拜託，他才會在13日決定動手，事後他非常痛苦，回到鶯歌住處後，決定跟她一起走，他因企圖輕生，神智仍十分恍惚，曾囈語說：「我是用她想要的方式陪她走」。

據了解，蔡女住家附近監視器，拍下陳在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，但因輕生導致意識不清，無法製作筆錄，檢警將等候陳男意識清楚後，釐清是情殺抑或是加工自殺。

死者蔡女為馬來西亞籍，銘傳大學傳播學院海青班學生，目前延畢中，平時在士林區大東路2樓民宅雅房租屋，隔壁室友證稱，12日晚上6時許有遇到蔡女，2人簡單寒暄，未料隔日她就陳屍家中。